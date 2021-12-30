В Одеській області, окрім COVID-19, циркулюють ще три віруси

В Одеській області, окрім COVID-19, циркулюють ще три віруси

Захворюваність на грип та ГРВІ перебуває в межах сезонних коливань.

За останній тиждень в Одеській області зафіксували циркуляцію трьох сезонних вірусів.

Про це повідомили в пресслужбі Центру контролю та профілактики хвороб.

Серед хворих підтвердили випадки вірусів грипу (вірус грипу А не субтипований) та не грипозної етіології (риновірус та метапневмовірус).

“За даними моніторингу на минулому тижні захворюваність на грип та ГРВІ перебувала в межах сезонних коливань. Інтенсивний показник на 100 тисяч населення склав 445,9 та був нижче епідемічного порогу (532,1) на 16,2%”, - йдеться у повідомленні.

До лікарень регіону потрапили 418 людей, що складає 4% від загальної кількості хворих на грип та ГРВІ. Загалом в Одеській області захворюваність знизилась на 5,7%, у тому числі серед дітей - на 5,2%, серед дорослого населення - на 6,6%.

Як повідомили у МОЗ, за минулу добу в Одеській області COVID-19 діагностували 339 людям. 19 хворих померли, 306 – одужали.

За весь час пандемії в Одеській області:

захворіли 239 595 громадян,

одужала 224 151 людина,

померли 5 550 хворих,

наразі хворіють 9 894 мешканців області.

Коронавірус в Україні: нову хвилю коронавірусу прогнозують на кінець січня

В Україні станом на ранок 30 грудня зафіксовано 5 930 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 278 людей, 10 369 пацієнтів одужало.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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