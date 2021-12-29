В Україні вакциновано проти COVID-19 вже майже половину населення

В Україні вакциновано проти COVID-19 вже майже половину населення

Наразі тієї кількості вакцин, що є в Україні, достатньо, аби щепити всіх охочих.

В Україні проти коронавірусу вакциновано вже майже половину населення.

Про це під час засідання уряду сказав Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, пише Укрінформ.

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"Вакцинація від коронавірусу була одним з головних завдань цього року. Я вважаю, що наша команда за лідерством Президента Володимира Зеленського з цим завданням впоралася. Ми розпочали безкоштовну вакцинацію для громадян. Усі наявні вакцини безпечні, перевірені, а головне вони захищають від важкого перебігу хвороби і в найближчий час щеплення будуть зроблені 50% дорослих українців", — сказав Шмигаль.

Прем'єр-міністр підкреслив, що наразі тієї кількості вакцин, що є в Україні, достатньо, аби щепити всіх охочих. Очільник уряду зазначив, що з початку року було доставлено до України понад 40 млн доз вакцин різних виробників. На весь наступний рік Україна також повністю забезпечена вакцинами проти COVID-19.

Нагадаємо, станом на 28 грудня 2021 року в Україні від коронавірусу вже проведено понад 28 млн щеплень, дві дози вакцини отримали майже 13,5 млн українців.

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