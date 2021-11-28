Pfizer готовий адаптувати свою вакцину до штаму ”Омікрон” - Єврокомісія

Pfizer готовий адаптувати свою вакцину до штаму ”Омікрон” - Єврокомісія

Протягом 2-3 тижнів вчені збиратимуть інформацію про штам ”Омікрон”, тим часом Європа повинна активізувати вакцинацію та санітарні заходи.

Компанія Pfizer зможе адаптувати свою вакцину до нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Про це сказала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час прес-конференції в Ризі, повідомляє "РБК-Україна".

Президент Єврокомісії відзначила, що протягом наступних 2-3 тижнів вчені збиратимуть усю інформацію про штам "Омікрон", однак тим часом Європа повинна активізувати вакцинацію та санітарні заходи.

Якщо небезпека вірусу буде доведена - Pfizer адаптує свій препарат до нового штаму протягом 100 днів.

Нагадаємо, 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву "Омікрон" як такий, що викликає занепокоєння. Цей штам коронавірусу вперше було виявлено на початку листопада органами охорони здоров'я у країнах Південної Африки. Кількість випадків виявлення цього варіанту у хворих COVID-19 збільшується.

Новини тижня: чим небезпечний новий штам коронавірусу

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