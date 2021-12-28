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Усі області України покинули “червону” зону карантину: які обмеження залишаються

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Усі області України покинули “червону” зону карантину: які обмеження залишаються

unsplash.com

У Волинській та Запорізькій областях від 30 грудня оголошено “жовтий” рівень епідемічної небезпеки.

У вівторок, 28 грудня, на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було вирішено встановити від опівночі 30 грудня 2021 року "жовтий" рівень епідемічної небезпеки на території Волинської та Запорізької областей. 

Про це повідомив у Telegram-каналі міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов.

Таким чином, останні дві області України покинули "червону" зону адаптивного карантину, в якій діють найсуворіші карантинні обмеження. Від 30 грудня всі регіони України перебуватимуть на жовтому рівні епіднебезпеки.

Водночас урядовець нагадав, що від 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину. На "жовтому" рівні залишаються певні обмеження для невакцинованих громадян.

© Міністерство охорони здоров’я України
Міністерство охорони здоров’я України

Відвідувати громадські заклади на "жовтому" рівні епіднебезпеки можуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ – “жовтий” COVID-сертифікат чи довідку 063/о. 

Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів теж потрібно мати принаймні одне щеплення проти COVID-19.

Для відвідування громадських закладів можна використовувати також негативний тест, чинний 72 години, або альтернативний документ — сертифікат про одужання від COVID.

На “жовтому” рівні епіднебезпеки громадські заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати до роботи тих, хто не має жодного з перелічених документів.

Нагадаємо, в Україні можуть посилити протиепідемічні заходи безпеки в разі активного поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон".

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