Усі області України покинули “червону” зону карантину: які обмеження залишаються

У Волинській та Запорізькій областях від 30 грудня оголошено “жовтий” рівень епідемічної небезпеки.

У вівторок, 28 грудня, на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було вирішено встановити від опівночі 30 грудня 2021 року "жовтий" рівень епідемічної небезпеки на території Волинської та Запорізької областей.

Про це повідомив у Telegram-каналі міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов.

Таким чином, останні дві області України покинули "червону" зону адаптивного карантину, в якій діють найсуворіші карантинні обмеження. Від 30 грудня всі регіони України перебуватимуть на жовтому рівні епіднебезпеки.

Водночас урядовець нагадав, що від 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину. На "жовтому" рівні залишаються певні обмеження для невакцинованих громадян.

Міністерство охорони здоров’я України

Відвідувати громадські заклади на "жовтому" рівні епіднебезпеки можуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ – “жовтий” COVID-сертифікат чи довідку 063/о.

Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів теж потрібно мати принаймні одне щеплення проти COVID-19.

Для відвідування громадських закладів можна використовувати також негативний тест, чинний 72 години, або альтернативний документ — сертифікат про одужання від COVID.

На “жовтому” рівні епіднебезпеки громадські заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати до роботи тих, хто не має жодного з перелічених документів.

Нагадаємо, в Україні можуть посилити протиепідемічні заходи безпеки в разі активного поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон".

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