У KSE спрогнозували, чи повернеться Україна до "зеленої" зони 2022 року

У KSE спрогнозували, чи повернеться Україна до "зеленої" зони 2022 року

В Україні наразі фіксують розвантаження медичної системи.

В Україні спостерігається покращення епідситуації з коронавірусом. Однак, за прогнозами Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE), на початку 2022 року Україна не повернеться до "зеленої" зони карантину.

Про це повідомляють на сторінці KSE.

Також читайте Депресія та панічні атаки після коронавірусу: чому виникають проблеми з психікою і що з цим робити

За словами керівника центру Юрія Ганиченка, наразі в Україні рівень госпіталізацій нижчий, ніж на початку 2021 року. За останній тиждень рівень госпіталізацій зменшився на 14% відсотків. Крім того, фіксують спад захворюваності. Він зазначив, що розвантажується медична система: три з чотирьох "ковідних" ліжок з киснем - вільні.

"Оскільки "зелений" рівень небезпеки встановлюється для всієї України одночасно, ми не очікуємо вихід України в "зелений" рівень ще протягом трьох місяців. Тому що захворюваність в країні треба ще зменшувати у два-три рази", - сказав Юрій Ганіченко.

За його словами, перехід України в "зелену" зону в першому кварталі 2022 року не очікується.

Як повідомляли раніше, новий спалах захворюваності на коронавірус в Україні можливий вже у січні 2022 року.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.