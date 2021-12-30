В Одесской области, кроме COVID-19, циркулируют еще три вируса

В Одесской области, кроме COVID-19, циркулируют еще три вируса

Заболеваемость гриппом и ОРВИ находится в пределах сезонных колебаний.

За последнюю неделю в Одесской области зафиксирована циркуляция трех сезонных вирусов.

Об этом сообщили в пресс-службе Центра контроля и профилактики болезней.

Среди больных подтвердили случаи вирусов гриппа (вирус гриппа А не субтипированный) и гриппозной этиологии (риновирус и метапневмовирус).

“По данным мониторинга, на прошлой неделе заболеваемость гриппом и ОРВИ находилась в пределах сезонных колебаний. Интенсивный показатель на 100 тысяч населения составил 445,9 а затем ниже эпидемического порога (532,1) на 16,2%”, — говорится в сообщении.

В больницы региона попали 418 человек, что составляет 4% от общего количества заболевших гриппом и ОРВИ. В целом в Одесской области заболеваемость снизилась на 5,7%, в том числе среди детей – на 5,2%, среди взрослого населения – на 6,6%.

Как сообщили в Минздраве, за минувшие сутки в Одесской области COVID-19 диагностировали 339 человек. 19 больных скончались, 306 – выздоровели.

За все время пандемии в Одесской области:

заболели 239 595 граждан,

выздоровел 224 151 человек,

умерли 5 550 больных,

в настоящее время болеют 9894 жителей области.

Коронавирус в Украине: новую волну коронавируса прогнозируют на конец января

В Украине по состоянию на утро 30 декабря зафиксировано 5 930 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерли 278 человек, 10 369 пациентов выздоровели.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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