Чорногорія посилила правила в'їзду для українців: хто може потрапити до країни

Чорногорія посилила правила в'їзду для українців: хто може потрапити до країни

В’їхати до Чорногорію тільки з негативним тестом більше не можна.

Чорногорія посилює правила в'їзду для українців.

Про це повідомили у посольстві України у Чорногорії.

Від 2 січня 2022 року потрапити до країни не зможуть ті, хто не перехворів на COVID або щепився понад пів року тому.

В'їзд на територію країни дозволять дозволятиметься за наявності:

або підтвердження проведення повної вакцинації, але друга доза вакцини повинна бути зроблена не пізніше шести місяців до в'їзду;

або підтвердження перенесеної хвороби COVID-19: позитивний тест має бути не менше 10 днів і не більше 180 днів.

Попри це, обох випадках додатково необхідно мати або негативний ПЛР-тест. Його слід зробити не пізніше ніж за 72 годин. Експрес-тест на антиген має бути зроблений не пізніше 48 годин.

Правила будуть діяти щонайменш до 12 січня.

Нагадаємо, у Європі після Різдва високими темпами зростає кількість нових випадків коронавірусу. У ВООЗ закликають пришвидшити темпи щеплень у світі. Сподіваються: якщо у наступному році вакцинуються понад 70 відсотків усього населення планети, це дозволить завершити гостру фазу пандемії.

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