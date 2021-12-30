Чорногорія посилила правила в'їзду для українців: хто може потрапити до країни

В’їхати до Чорногорію тільки з негативним тестом більше не можна.
Чорногорія посилює правила в'їзду для українців.
Про це повідомили у посольстві України у Чорногорії.
Від 2 січня 2022 року потрапити до країни не зможуть ті, хто не перехворів на COVID або щепився понад пів року тому.
В'їзд на територію країни дозволять дозволятиметься за наявності:
- або підтвердження проведення повної вакцинації, але друга доза вакцини повинна бути зроблена не пізніше шести місяців до в'їзду;
- або підтвердження перенесеної хвороби COVID-19: позитивний тест має бути не менше 10 днів і не більше 180 днів.
Попри це, обох випадках додатково необхідно мати або негативний ПЛР-тест. Його слід зробити не пізніше ніж за 72 годин. Експрес-тест на антиген має бути зроблений не пізніше 48 годин.
Правила будуть діяти щонайменш до 12 січня.
Нагадаємо, у Європі після Різдва високими темпами зростає кількість нових випадків коронавірусу. У ВООЗ закликають пришвидшити темпи щеплень у світі. Сподіваються: якщо у наступному році вакцинуються понад 70 відсотків усього населення планети, це дозволить завершити гостру фазу пандемії.
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