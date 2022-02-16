У "Омікрона" знайшли нову небезпечну мутацію

Мутацію виявили у білку, повідомили дослідники.

Вчені з Данії виявили нову небезпечну мутацію у білку омікрон-варіанту SARS-CoV-2.

Результати дослідження опубліковано у звіті.

Мутацію назвали H78Y, її виявили у білку ORF3a, що відповідає за запальні процеси у клітинах хворого. На думку фахівців, новий варіант штаму BA.2, що також називається стелс-омікроном, може бути ще заразнішим, ніж попередні версії вірусу, навіть для вакцинованих. Крім того, багато ПЛР-тестів не здатні його виявити.

До речі, наразі у Данії близько 24% хворих припадає саме на BA.2.

Раніше британській вчені попередили, що наступний штам COVID-19 може вбити набагато більше людей і мати більш виявлену патогенність, ніж "Дельта" або "Омікрон".

Наприкінці листопада у Південній Африці виявили новий штам коронавірусу, який назвали "Омікрон". ВООЗ одразу ж внесла його до категорії небезпечних разом зі штамами "Альфа", "Бета", "Гамма" та "Дельта". Усе через велику кількість мутацій, їх близько 50.

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Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) вважають, що пандемія коронавірусу ще не закінчилися і поки не видно кінця завершення через постійну появу у світі нових штамів вірусу.

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