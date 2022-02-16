У "Омикрона" нашли новую опасную мутацию

Мутацию обнаружили в белке, сообщили исследователи.

Ученые из Дании обнаружили новую опасную мутацию в белке омикрон-варианта SARS-CoV-2.

Результаты исследования опубликованы в отчете.

Мутацию назвали H78Y, ее обнаружили в белке ORF3a, отвечающей за воспалительные процессы в клетках больного. По мнению специалистов, новый вариант штамма BA.2, также называемый стелс-омикроном, может быть более заразным, чем предыдущие версии вируса, даже для вакцинированных. Кроме того, многие ПЦР-тесты не способны его обнаружить.

Кстати, в настоящее время в Дании около 24% больных приходится именно на BA.2.

Ранее британской ученые предупредили, что следующий штамм COVID-19 может убить гораздо больше людей и иметь более выраженную патогенность, чем "Дельта" или "Омикрон".

В конце ноября в Южной Африке был обнаружен новый штамм коронавируса, который назвали "Омикрон". ВОЗ сразу же внесла его в категорию опасных вместе со штаммами "Альфа", "Бета", "Гамма" и "Дельта". Все из-за обилия мутаций, их около 50.

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Напомним, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что пандемия коронавируса еще не закончились и пока не видно конца завершения из-за постоянного появления в мире новых штаммов вируса.

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