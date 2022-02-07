Україну накрила "Омікрон"-хвиля: скільки смертей спричиняє мутація і яка кількість дітей перебуває у лікарнях

Україну накрила "Омікрон"-хвиля: скільки смертей спричиняє мутація і яка кількість дітей перебуває у лікарнях

Новий звіт від CDC показує, що Омікрон спричиняє 9 смертей на 1000 випадків захворювань.

В Україні через COVID-штамом "Омікрон" у найближчі два тижні очікується до 60 тисяч нових хворих на добу. Проте, за даними нової аналітики, "Омікрон" спричиняє 9 смертей на тисячу випадків захворювань, що менше, аніж у випадку з "Дельтою".

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"За останній тиждень з’явилися нові аналітичні матеріали, які стосуються штаму Омікрон та коронавірусної інфекції, зокрема, новий звіт від CDC показує, що Омікрон-хвиля в середньому спричиняє 9 смертей на 1000 випадків захворювань, тоді як під час "Дельта"-хвилі помирало в середньому 13 людей зі 1000 інфікованих", - пояснив Ляшко.

Голова МОЗ також відвітував, що наразі в медзакладах перебуває 27 217 хворих на COVID-19. Це на 3 тисячі більше, ніж було на початку минулого тижня.

Загалом же станом на зараз виділено 71 630 ковідних ліжок, з них - 96,3% забезпечені киснем. Натомість, завантаженість ліжок з киснем становить 40,9%.

"Завдяки вакцинації за 40 тисяч випадків на добу ми маємо не більше 4 тисяч госпіталізованих. Тобто, лише кожен десятий виявлений випадок госпіталізується. Під час осінньої хвилі ми госпіталізували кожного четвертого. Пацієнти з призначеною кисневою терапією займають лише третину усіх наявних у країні ліжок з киснем. Два з трьох реанімаційних ковідні ліжка залишаються бути вільними", - уточнив очільник МОЗ.

Щодо кількості ліжок виділених для госпіталізації дітей, то вона, за даними МОЗ, сягає 5 282 ліжка для надання медичної допомоги, що на 868 більше ніж на попередньому тижні. Наразі в закладах охорони здоров’я зайнято 2 595 ліжкомісць.

В закладах охорони здоров’я які надають допомогу хворим дітям в готовності перебуває 420 апарати штучної вентиляції легень, зайняті хворими дітьми 10 апаратів.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Як повідомлялося:

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