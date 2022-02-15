14 місяців з COVID: мешканець Туреччини встановив рекорд із найдовшого захворювання

Чоловік інфікувався ще 2020-го

Мешканець Туреччини встановив рекорд із найдовшого захворювання на COVID-19: він хворів 14 місяців.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 15 лютого.

Хворобу 56-річний Музафер Каясан підчепив іще 2020-го. На той момент у чоловіка була лейкемія і ослаблений імунітет. Спершу Музафер думав, що корона стане для нього вироком. Але. на щастя, ні.

Упродовж понад чотирьох сотень днів він хворів на коронавірус. Вакцинувати його не могли. Оскільки усі 78 тестів, які йому робили,були позитивними. Більшість часу Музафер провів на ізоляції в лікарні. З родиною бачився лише через вікно. Нині Музафер жартує, що коронавірус просто дуже захопився ним.

Мешканець Туреччини встановив рекорд із найдовшого захворювання на COVID-19 | Новини світу

Як повідомлялося, сім з половиною місяців чернівчанка Юлія Драпата була носійкою коронавірусу. Жінка інфікувалась торік у листопаді, симптоми хвороби зникли за кілька тижнів. ПЛР-тести робила в різних лабораторіях, але результат не змінювався.

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