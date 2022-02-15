Кому найбільше загрожує "Омікрон": Комаровський розповів

Комаровський каже, що люди віком від 65 "автоматично потрапляють в групу ризику щодо коронавірусу".

Новий штам коронавірусу "Омікрон" небезпечний для всіх вікових груп. Також дуже обережними необхідно бути людям з груп ризику.

Таку думку висловив відомий лікар-педіатр в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Людина належить до групи ризику тоді, коли хвороба з високою ймовірністю може погіршити її прогноз і збільшити ризик смерті у випадку інфікування коронавірусом", - заявив медик.

За словами Комаровського, люди віком від 65 "автоматично потрапляють в групу ризику щодо коронавірусу".

Також до цієї групи належать пацієнти з хронічними станами, ожирінням, гіпертонією, хворобами серця, легень, нирок, цукровим діабетом другого типу. У разі інфікування коронавірусом такі люди повинні звернутися до медиків і в жодному разі не займатися самолікуванням.

"Омікрон" у дітей може маскуватися під кишкові розлади | Новини України

Читайте також: