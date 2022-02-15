Чому після коронавірусу випадає волосся: лікарі розповіли

Є декілька факторів, які можуть спровокувати випадіння волосся у людей, які перехворіли на "ковід".
Чимало людей, які перехворіли на COVID-19, помітили у себе надмірне випадіння волосся.
Про причини втрати волосся внаслідок коронавірусу розповіли лікарі, інформує канал "Коронавірус_Інфо" в Telegram.
За словами експертів, вірус безпосередньо не вражає волосяні фолікули, але є тригери, які під час хвороби провокують цей процес. За їхніми словами це:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
лихоманка — спричиняє вивільнення прозапальних цитокінів (пептидів та білків), які пошкоджують клітини волосяного матриксу;
стрес — провокує вивільнення деяких специфічних нейромедіаторів, нейропептидів і гормонів, що сприяє змінам у циклі росту волосся;
препарати, які зазвичай застосовують під час терапії, також можуть змінювати фазу росту волосся;
порушення мікроциркуляції волосистої частини голови внаслідок мікротромбозів.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Та на щастя, за словами лікарів, постковідне випадіння волосся є зворотнім явищем хвороби і, як правило, повертається в норму самостійно.
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