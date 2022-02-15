Смертельний та небезпечний: вчені оцінили патогенність наступного штаму COVID-19

Спеціалісти кажуть, що після "Омікрона" варіантів вірусу буде більше.

Наступний штам COVID-19 може вбити набагато більше людей і мати більш виявлену патогенність, ніж "Дельта" або "Омікрон".

Такого висновку дійшли британські вчені, матеріал про нові коронавірусні загрози опублікувало видання The Guardian.

"Варіант "Омікрон" не походить від "Дельти", а з'явився із зовсім іншої частини генеалогічного дерева вірусу. Оскільки ми не знаємо, звідки в генеалогічному дереві вірусу з'явиться новий варіант - ми не можемо знати також і рівень патогенності. Він може бути як більш, так і менш патогенним", - сказав професор-епідеміолог Марк Вулхаус із Единбурзького університету.

З тривожними висновками Вулхауса солідарні й інші вчені. Девід Набарро, спеціальний представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) по COVID-19, також згоден з непередбачуваністю та фактором випадковості у питанні мутації та поширення інфекції.

"Після "Омікрона" варіантів буде більше, і якщо вони будуть більш заразними, вони домінуватимуть. Вони можуть виявитися більш смертельними або мати більш серйозний негативний вплив на організм", - вважає учений.

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Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) вважають, що пандемія коронавірусу ще не закінчилися і поки не видно кінця завершення через постійну появу у світі нових штамів вірусу.

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