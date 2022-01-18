Симптоми "Омікрону" та "Дельти" можуть накладатися один на одного — МОЗ

Медики закликають людей із симптомами вірусу залишатися вдома та дотримуватись маскового режиму.
Серед основних симптомів коронавірусу "Омікрон": нежить, головний біль і біль у горлі. Водночас цей штам вірусу може накладатися на інші види хвороби.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
З огляду на те, що на території України вже є “Омікрон”, все ж таки більшою мірою в нашій країні зараз циркулює “Дельта”-штам. Обидва види коронавірусу в людини можуть бути одночасно. У цьому разі спостерігаються подвоєні симптоми. У той же час "Омікрон" більшою мірою схожий на застуду.
Які симптоми у “Дельти” та “Омікрону”
- Кашель.
- Хрипкий голос.
- Озноб.
- Лихоманка.
- Втрата або часткова втрата запаху та смаку.
- Нежить.
- Головний біль.
- Стомлюваність.
- Біль в горлі.
“Новий штам може спричиняти тривалі наслідки для здоров’я, госпіталізацію та летальні випадки. Через стрімке поширення “Омікрону” у небезпеці перебувають ті, хто не пройшов принаймні базового курсу вакцинації проти COVID-19. При появі будь-яких симптомів ГРВІ у першу чергу варто звернутись до свого сімейного лікаря. Той, у свою чергу, має надати направлення на тестування”, — зазначили у пресслужбі МОЗ.
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