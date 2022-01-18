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Симптоми "Омікрону" та "Дельти" можуть накладатися один на одного — МОЗ

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Симптоми "Омікрону" та "Дельти" можуть накладатися один на одного — МОЗ

unsplash.com

Медики закликають людей із симптомами вірусу залишатися вдома та дотримуватись маскового режиму.

Серед основних симптомів коронавірусу "Омікрон": нежить, головний біль і біль у горлі. Водночас цей штам вірусу може накладатися на інші види хвороби.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

З огляду на те, що на території України вже є “Омікрон”, все ж таки більшою мірою в нашій країні зараз циркулює “Дельта”-штам. Обидва види коронавірусу в людини можуть бути одночасно. У цьому разі спостерігаються подвоєні симптоми. У той же час "Омікрон" більшою мірою схожий на застуду.

Які симптоми у “Дельти” та “Омікрону”

  • Кашель.
  • Хрипкий голос.
  • Озноб.
  • Лихоманка.
  • Втрата або часткова втрата запаху та смаку.
  • Нежить.
  • Головний біль.
  • Стомлюваність.
  • Біль в горлі.

“Новий штам може спричиняти тривалі наслідки для здоров’я, госпіталізацію та летальні випадки. Через стрімке поширення “Омікрону” у небезпеці перебувають ті, хто не пройшов принаймні базового курсу вакцинації проти COVID-19. При появі будь-яких симптомів ГРВІ у першу чергу варто звернутись до свого сімейного лікаря. Той, у свою чергу, має надати направлення на тестування”, — зазначили у пресслужбі МОЗ.

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