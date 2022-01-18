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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 18 січня

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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 18 січня

УНІАН

Найбільше хворих додалося у Києві – 972.

В Україні станом на ранок вівторка, 18 січня, зафіксовано 8 558 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 188 осіб. Одужав 5 761 пацієнт. За добу вакциновано 80 921 українець.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Ситуація в регіонах:

  • м. Київ – 972;
  • Вінницька область – 372;
  • Волинська область – 142;
  • Дніпропетровська область – 286;
  • Донецька область – 365; 
  • Житомирська область – 58;
  • Закарпатська область – 230;
  • Запорізька область – 188;
  • Івано-Франківська область – 640;
  • Київська область – 345;
  • Кіровоградська область – 61;
  • Луганська область – 207;
  • Львівська область – 870;
  • Миколаївська область – 148;
  • Одеська область – 350;
  • Полтавська область – 473;
  • Рівненська область – 370;
  • Сумська область – 384;
  • Тернопільська область – 282;
  • Харківська область – 678;
  • Херсонська область – 58;
  • Хмельницька область – 239;
  • Черкаська область – 214;
  • Чернівецька область – 475;
  • Чернігівська область – 151.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 768 088 осіб;
  • одужало –  3 561 923 особи;
  • летальних випадків – 98 549.

Як повідомлялося, станом на 17 січня в Україні підтвердили 5 072 випадки захворювання на коронавірус. Від ускладнення захворювання померли 78 осіб.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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