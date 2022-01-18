Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 18 січня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 18 січня

Найбільше хворих додалося у Києві – 972.

В Україні станом на ранок вівторка, 18 січня, зафіксовано 8 558 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 188 осіб. Одужав 5 761 пацієнт. За добу вакциновано 80 921 українець.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Ситуація в регіонах:

м. Київ – 972;

Вінницька область – 372;

Волинська область – 142;

Дніпропетровська область – 286;

Донецька область – 365;

Житомирська область – 58;

Закарпатська область – 230;

Запорізька область – 188;

Івано-Франківська область – 640;

Київська область – 345;

Кіровоградська область – 61;

Луганська область – 207;

Львівська область – 870;

Миколаївська область – 148;

Одеська область – 350;

Полтавська область – 473;

Рівненська область – 370;

Сумська область – 384;

Тернопільська область – 282;

Харківська область – 678;

Херсонська область – 58;

Хмельницька область – 239;

Черкаська область – 214;

Чернівецька область – 475;

Чернігівська область – 151.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 768 088 осіб;

одужало – 3 561 923 особи;

летальних випадків – 98 549.

Як повідомлялося, станом на 17 січня в Україні підтвердили 5 072 випадки захворювання на коронавірус. Від ускладнення захворювання померли 78 осіб.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.