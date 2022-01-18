Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 18 січня

Найбільше хворих додалося у Києві – 972.
В Україні станом на ранок вівторка, 18 січня, зафіксовано 8 558 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 188 осіб. Одужав 5 761 пацієнт. За добу вакциновано 80 921 українець.
Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.
Ситуація в регіонах:
- м. Київ – 972;
- Вінницька область – 372;
- Волинська область – 142;
- Дніпропетровська область – 286;
- Донецька область – 365;
- Житомирська область – 58;
- Закарпатська область – 230;
- Запорізька область – 188;
- Івано-Франківська область – 640;
- Київська область – 345;
- Кіровоградська область – 61;
- Луганська область – 207;
- Львівська область – 870;
- Миколаївська область – 148;
- Одеська область – 350;
- Полтавська область – 473;
- Рівненська область – 370;
- Сумська область – 384;
- Тернопільська область – 282;
- Харківська область – 678;
- Херсонська область – 58;
- Хмельницька область – 239;
- Черкаська область – 214;
- Чернівецька область – 475;
- Чернігівська область – 151.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 768 088 осіб;
- одужало – 3 561 923 особи;
- летальних випадків – 98 549.
Як повідомлялося, станом на 17 січня в Україні підтвердили 5 072 випадки захворювання на коронавірус. Від ускладнення захворювання померли 78 осіб.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.