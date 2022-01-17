Категорія
Коронавірус
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Виявили у 40% зразків: у Харківській області попередили про спалах "Омікрону"

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Виявили у 40% зразків: у Харківській області попередили про спалах "Омікрону"

Associated Press

Зараз у лікарнях зайнято 25% ліжок, а також 19,4% — ліжок із киснем.

На Харківщині підтвердили циркуляцію штаму коронавірусу “Омікрон”. Його виявили у 40% лабораторних зразків.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської обладміністрації.

“Ми стоїмо на початку нової хвилі зі штамом “Омікрон”. 14 січня було направлено до Києва 30 проб. Ми вже маємо результати. Приблизно 40% — це штам “Омікрон”. Тому прошу до уваги взяти, що починає рости захворюваність. Обов'язково, перше — це вакцинація, друге — дотримання маскового режиму. Особливо в закладах, де скупчується велика кількість людей”, — розповів директор обласного департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов.

Зараз у лікарнях зайнято 25% ліжок, а також 19,4% — ліжок із киснем. Загалом в області обладнали 4860 місць для хворих на коронавірусну інфекцію, з них 3178 — з подачею кисню.

Нагадаємо, що мер Києва Кличко вдруге захворів на COVID-19.

Читайте також:

Австрія першою в Європі робить щеплення від коронавірусу обов'язковим для всіх повнолітніх

Австрія першою в Європі робить щеплення від коронавірусу обов'язковим для всіх повнолітніх
Наступна публікація