Виявили у 40% зразків: у Харківській області попередили про спалах "Омікрону"

Виявили у 40% зразків: у Харківській області попередили про спалах "Омікрону"

Зараз у лікарнях зайнято 25% ліжок, а також 19,4% — ліжок із киснем.

На Харківщині підтвердили циркуляцію штаму коронавірусу “Омікрон”. Його виявили у 40% лабораторних зразків.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської обладміністрації.

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“Ми стоїмо на початку нової хвилі зі штамом “Омікрон”. 14 січня було направлено до Києва 30 проб. Ми вже маємо результати. Приблизно 40% — це штам “Омікрон”. Тому прошу до уваги взяти, що починає рости захворюваність. Обов'язково, перше — це вакцинація, друге — дотримання маскового режиму. Особливо в закладах, де скупчується велика кількість людей”, — розповів директор обласного департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов.

Зараз у лікарнях зайнято 25% ліжок, а також 19,4% — ліжок із киснем. Загалом в області обладнали 4860 місць для хворих на коронавірусну інфекцію, з них 3178 — з подачею кисню.

Нагадаємо, що мер Києва Кличко вдруге захворів на COVID-19.

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