В окупованому Севастополі туристів зупинятимуть на блокпостах

Через погіршення ситуації з COVID-19 у приїжджих перевірятимуть наявність сертифікату про вакцинацію.

У понеділок, 25 жовтня, “губернатор” окупованого Севастополя Михайло Развожаєв розпорядився розгорнути блокпости на в’їздах в місто для перевірки QR-кодів у документах, що свідчать вакцинацію або перенесене захворювання.

Про це повідомляє агентство “Интерфакс”.

Блокпости будуть діяти упродовж оголошеного в Росії неробочого тижня, який розпочнеться 30 жовтня і триватиме до 7 листопада. У цей час, коли через поширення коронавірусної інфекції російських роботодавців зобов’язали надати своїм працівникам оплачувані вихідні, багато хто має намір з “користю” провести несподівану відпустку і відправитися на відпочинок, зокрема, й в окупований Крим.

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"Наплив людей без щеплень і відповідних документів, які підтверджують, що вони не можуть стати джерелами поширення інфекції, нам точно в ці дні не потрібен", - сказав Развожаєв.

За його словами, у “неробочий тиждень” севастопольці сидітимуть вдома, а приїжджі без довідок про вакцинацію або перенесеної хвороби, нелегально заселяться у приватному секторі та "будуть продовжувати створювати несприятливу ситуацію".

В окупованому Севастополі в другій декаді жовтня фіксують високі показники захворюваності на COVID-19.

Нагадаємо, 25 жовтня у Росії зафіксовано новий максимум - 37 930 заражених COVID-19 за добу, померли 1 069 осіб. Найбільше інфікованих зафіксували у Москві - 7 778.

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