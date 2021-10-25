У Чернігові в лікарні для хворих на COVID-19 кисню вистачить лише на кілька годин: медики б'ють на сполох

У Чернігові в лікарні для хворих на COVID-19 кисню вистачить лише на кілька годин: медики б'ють на сполох

Два українські заводи, які виробляють кисень, в розпал епідемії зупинились на профілактичний плановий ремонт.

У лікарні Чернігова, де лікують хворих на коронавірус, сьогодні, 25 жовтня, закінчується кисень. Компанія-постачальник зможе його доставити лише завтра.

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Про це під час брифінгу повідомив генеральний директор Чернігівської міської лікарні №2 Владислав Кухар, йдеться на сайті Чернігівської міської ради.

"Склалася досить критична ситуація з киснем, якого вистачить лише на кілька годин. Компанія-постачальник обіцяє поставити кисень тільки завтра. При тому невідомо у який саме час доби ця поставка відбудеться", - повідомив Владислав Кухар.

За даними лікаря, два українські заводи, які виробляють кисень, в розпал епідемії зупинились на профілактичний плановий ремонт. Наразі проблему вирішують за допомогою кисневої станції, а також кисневих концентраторів.

"До кожного пацієнта ми здійснюємо індивідуальний підхід та підбираємо оптимальний режим надання кисневої підтримки. Найбільш тяжкі пацієнти переведені на кисневі станції в обох лікарнях, тому все необхідне, що стосується надання медичної допомоги, ми робимо", - пояснив медик.

Владислав Кухар додав, що у лікарнях Чернігова зараз перебуває 317 пацієнтів з діагнозом коронавірус. З них на кисневій підтримці – 218 людей, на ШВЛ – 9 пацієнтів. За словами медика, в області 23% населення уже провакциновані двома дозами, першу дозу вакцини отримали більше, ніж 30% жителів Чернігівщини.

Нагадаємо, вакцина від COVID-19 може частково захищати також і від інших хвороб, які викликають схожі коронавіруси.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Коронавірус в Україні: лікарі назвали ускладнення, до яких найчастіше призводить штам "Дельта"

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