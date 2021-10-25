Нові таблетки від COVID: в ЄС розпочали прискорений процес ліцензування "молнупіравіру"

Противірусна таблетка може виявитися проривною у боротьбі з COVID-19. Цей засіб полегшить катастрофічне навантаження на лікарні.

Американська фармацевтична компанія Merck просить Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалити її таблетки від COVID-19 "молнупіравір" для використання в ЄС.

Про це інформує The Guardian.

У компанії повідомили, що регуляторний орган ЄС розпочав прискорений процес ліцензування "молнупіравіру". Якщо ЕМА надасть "зелене світло", це буде перше лікування COVID-19, яке не потрібно вводити за допомогою голок або внутрішньовенних інфузій.

У цьому місяці Merck заявила, що її таблетки вдвічі скоротили число госпіталізацій і смертей серед пацієнтів з ранніми симптомами COVID-19. Начебто результати були настільки хорошими, що незалежні медичні експерти, які спостерігали за випробуванням, рекомендували припинити його достроково.

Зазначається, що противірусна таблетка, яку люди могли б приймати вдома, щоб зменшити симптоми та прискорити одужання, може виявитися проривною у боротьбі з COVID-19. Цей засіб полегшить катастрофічне навантаження на лікарні та допоможе приборкати спалахи в бідних країнах зі слабкою системою охорони здоров’я.

Це також сприятиме двосторонньому підходу до пандемії: лікування за допомогою медикаментів і профілактика, насамперед за допомогою вакцинації.

Нагадаємо, фармацевтична компанія Merck & Co створила таблетку від COVID-19, яка значно полегшує перебіг хвороби. Бідні країни можуть отримати таблетки від COVID-19 за низькою ціною.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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