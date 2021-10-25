Еще одну область могут перевести в "красную" зону карантина

Еще одну область могут перевести в "красную" зону карантина

Завтра, 26 октября, будет проведено заседание государственной комиссии ТЭБ и ЧС.

Из-за ухудшения эпидситуации Черниговщина в ближайшее время может перейти в "красною" зону карантина.

Об этом Суспільному сказала заместитель председателя ОГА Жанна Шерстюк.

По ее словам, все показатели соответствуют "красному" уровню епиднебезпекы.

"Все показатели свидетельствуют о том, что Черниговская область может быть переведена в "красную "зону. И по уровню госпитализации, и по коэффициенту выявления новых случаев — область "красная ", — сказала Жанна Шерстюк.

Она рассказала, завтра, 26 октября, будет проведено заседание государственной комиссии ТЭБ и ЧС. Через 48 часов после принятия решения на комиссии ТЭБ и ЧС, Черниговщина будет переведена в "красную" зону.

"Будут действовать ограничения в транспорте, межобластных перевозках. Ограничения будут в работе в заведениях общественного питания, образования, культуры, медицины. Но они не будут применяться, если все участники процесса будут вакцинированы и могут это подтвердить", — отметила Жанна Шерстюк.

Что запрещено для "красной" зоны:

работа заведений общественного питания (кроме адресной доставки и заказов навынос),

работа ТРЦ, кинотеатров, театров и тому подобное;

работа учебных заведений (кроме детских садов и начальных классов);

роблота непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;

работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

Отметим, завтра, 26 октября, режим строгих карантинных ограничений введут в Ровенской и Николаевской областях.

Сейчас в "красной" зоне карантина находятся Херсонская, Одесская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая, Сумская области.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0-800-602-019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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