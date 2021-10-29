Савік Шустер заразився коронавірусом після чотирьох щеплень

Український телеведучий перебуває на самоізоляції в Італії.

Телеведучий Савік Шустер здав тест на COVID-19 перед вильотом до Києва із Італії і отримав позитивний результат.

Про це він повідомив у п’ятницю, 29 жовтня, в ефірі програми "Свобода слова", яку був вимушений проводити не в студії, а дистанційно - за допомогою відеозв'язку.

"Сьогодні програма дуже незвичайна. По-перше, я не в студії, я в Італії. Так сталося, що перед відльотом до Києва я здав тест і виявився позитивним. Тому я на ізоляції", - сказав Шустер на початку програми.

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Він уточнив, що "застряг" в маленькому містечку в Південній Тоскані.

За його словами, самопочуття у нього "дуже добре". Зрештою, це й не дивно, адже Савік Шустер зауважив, що зробив уже чотири щеплення від COVID-19.

Нагадаємо, раніше ексміністр внутрішніх справ України Арсен Аваков також отримав позитивний тест на коронавірус і наразі перебуває на самоізоляції.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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