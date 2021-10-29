Категорія
Коронавірус
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Савік Шустер заразився коронавірусом після чотирьох щеплень

Савік Шустер заразився коронавірусом після чотирьох щеплень

Скріншот відео

Український телеведучий перебуває на самоізоляції в Італії.

Телеведучий Савік Шустер здав тест на COVID-19 перед вильотом до Києва із Італії і отримав позитивний результат.

Про це він повідомив у п’ятницю, 29 жовтня, в ефірі програми "Свобода слова", яку був вимушений проводити не в студії, а дистанційно - за допомогою відеозв'язку.

"Сьогодні програма дуже незвичайна. По-перше, я не в студії, я в Італії. Так сталося, що перед відльотом до Києва я здав тест і виявився позитивним. Тому я на ізоляції", - сказав Шустер на початку програми.

Він уточнив, що "застряг" в маленькому містечку в Південній Тоскані.

За його словами, самопочуття у нього "дуже добре". Зрештою, це й не дивно, адже Савік Шустер зауважив, що зробив уже чотири щеплення від COVID-19.

Нагадаємо, раніше ексміністр внутрішніх справ України Арсен Аваков також отримав позитивний тест на коронавірус і наразі перебуває на самоізоляції.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Наступна публікація