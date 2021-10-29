"Від 200 до 500 осіб на день": Комаровський дав прогноз, скільки людей найближчим часом помруть від COVID-19

"Від 200 до 500 осіб на день": Комаровський дав прогноз, скільки людей найближчим часом помруть від COVID-19

Пік захворюваності на коронавірусну інфекцію пройде після новорічних канікул.

Найближчими місяцями від коронавірусу ховатимуть від 200 до 500 осіб на день. Так вважає професор Євген Комаровський.

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

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“Последствия всего этого мы будем чувствовать очень долго – все, что за это время медицина не долечила, не дооперировала, прозевала. Все, что накопилось за эти годы. Валом повалят два года нелеченая онкологии, неоперированные язвы, куча запущенных депрессий, панических расстройств, куча детей с тяжелейшим ожирением, сахарные диабеты второго типа, нервные стрессы – это все на фоне обвала психиатрической помощи”, — підкреслив доктор Комаровський.

Він також додав, що пік захворюваності на коронавірусну інфекцію в Україні пройде після новорічних канікул. Наступні хвилі, на думку медика, не будуть такими важкими, тому що багато хто вже вакцинується і отримає антитіла.

Нагадаємо, що в Україні проблема не в ліжках, а в тому, що медики не вміють лікувати, вважає Комаровський.

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