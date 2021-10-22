Аваков захворів на Covid-19 і перебуває на самоізоляції

Аваков почувається добре, його не госпіталізовували.
Ексглава внутрішніх справ України Арсен Аваков отримав позитивний тест на коронавірус і наразі перебуває на самоізоляції.
Про це він повідомив у соцмережі.
"Так, крізь два щеплення пробив вірус. Вдома, на самоізоляції. Без важких симптомів", - написав Аваков.
Ексміністр опублікував допис, в якому спростовує чутки про важкий перебіг хвороби. Почувається добре, його не госпіталізовували.
Зазначимо, в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" завідувачка відділення інтенсивної терапії Львівської лікарні швидкої допомоги Наталія Матолінець пояснила, чому навіть перехворілим на Covid-19 людям потрібно обов'язково вакцинуватися.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.