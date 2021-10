Бізнес на сертифікатах, рекорди смертей та антивакцинація: коронавірусний колапс в Україні очима західних ЗМІ

Тема підробних сертифікатів про вакцинацію вже вийшла далеко за рамки держави.

Фейкові довідки про щеплення, низький рівень вакцинації та найвища позначка смертності від COVID-19 у світі — так тепер про Україну пишуть закордонні ЗМІ. Чи не щодня міжнародні інформагентства публікують новини про черговий історичний антирекорд України щодо захворюваності, смертності та щеплень проти коронавірусу.

Reuters

"Україна, одна з найбідніших країн Європи, на початку цього року помітно відставала від своїх сусідів у закупівлі вакцин. Зараз, як і в інших колишніх комуністичних державах Східної Європи, вона намагається переконати скептично налаштоване населення зробити щеплення", — так про процес вакцинації в Україні пише Reuters.

Інформаційний портал зазначає, що в Україні чи не найбільш поширеним у всій Європі став "чорний ринок підроблених сертифікатів вакцинації та тестів на COVID-19".

"Нові правила спонукали більше людей вакцинуватись, а разом з цим зріс і стимул купити підробку для тих, хто щеплення робити не планує", — пишуть в інформагентстві.

Reuters посилаються на результати серпневого опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, за яким 56% населення України не планують найближчим часом вакцинуватися від COVID-19.

Укрзалізниця

"Нерішучість щодо щеплень була у країні ще до пандемії — вона сприяла спалаху кору в Україні у 2019 році, коли так само процвітав чорний ринок фейкових сертифікатів", — задують в Reuters.

The New York Times

The NYT повідомляє, що Україна наразі є країною з найнижчим рівнем вакцинації від коронавірусу в Європі. Це сприяє затягуванню боротьби України з пандемією, в той час, як показники інших держав Європи є значно кращими.

"Поширення підроблених сертифікатів про вакцинацію в країні, яка роками боролася з корупцією в багатьох сферах суспільного життя, загрожує підірвати успіхи в боротьбі країни з вірусом", — зазначає The NYT.

The New York Times пише, що через фальшиві сертифікати вакцинації, які за додаткову суму шахраї вносять у державну онлайн-базу, офіційні дані щодо щеплень є значно завищеними і не правдивими в цілому.

"Система охорони здоров’я країни перебуває під значним стресом", — пишуть у повідомленні, посилаючись на українські джерела. Так, The New York Times згадує випадок у Херсоні, коли хворих доводилося перевозити до інших лікарень через брак ліжок. Крім того, у повідомленні йдеться про ситуацію з Одесою, — як наголошує The NYT, третім найбільшим містом України, — коли в лікарнях не було достатньої кількості лікарів для боротьби з COVID-19.

Newsweek

"Нові вимоги щодо вакцинації в Україні спричинили бум на чорному ринку фейкових сертифікатів вакцинації, коли їх продають за 100-300 доларів", — йдеться в матеріалі Newsweek.

Новинний портал, посилаючись на Associated Press, згадує ситуацію з колишньою депутаткою Надією Савченко, коли ту спіймали на українському кордоні з підробним сертифікатом про щеплення.

"Навіть колишні депутати їх купують", — пишуть у повідомленні.

Кетрін Смолвуд, менеджер Всесвітньої організації охорони здоров’я з питань інцидентів з COVID-19 у Європі каже: "Ми спостерігаємо низький рівень використання вакцин у низці країн у цій частині регіону". Смолвуд переконана, що причинами такої ситуації є історичні процеси і надмірна політизація процесу вакцинації.

Американське видання пише, що уряд України визнає проблему підроблених сертифікатів про щеплення, та "попри зростання рівня захворюваності, уряд не поспішає оголошувати новий локдаун".

Associated Press

Чи не щодня видання публікує матеріал про новий рекорд України щодо захворюваності на коронавірус. Поза увагою не залишається і численна фальсифікація сертифікатів вакцинації та ковід-тестів.

"Чорний ринок підроблених сертифікатів про щеплення розквітнув на тлі обмежень, встановлених державою для невакцинованих осіб, тому на початку цього тижня президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо шляхів боротьби з цією практикою. Поліція заявила, що підозрює працівників 15 лікарень по всій країні у причетності до видачі фальшивих довідок про щеплення", — пише AP.

Посилаючись на українські джерела, Associated Press повідомляє, що уряд України зробив обов’язковими щеплення для більшості державних службовців, бо інакше їм загрожує призупинення нарахування заробітної плати.

У виданні зазначають, що аби заохотити більше людей до вакцинації, влада почала пропонувати щеплення в торгових центрах. "Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що зараз Україна робить близько 250 тисяч уколів на день, що, за його словами, стільки ж, скільки було раніше за місяць", — йдеться у повідомленні.

На фото нижче — процес вакцинації в одному з торгових центрів.

УНІАН

AP пише, що різке зростання зараження спонукало уряд посилити обмеження. Тепер для посадки в літаки, потяги та міжміські автобуси потрібно підтвердження вакцинації або негативний тест.

Крім того, у виданні йдеться про переповнені пацієнтами з COVID-19 міські лікарні. "Лікарі кажуть, що ситуація навіть гірша, ніж на початку пандемії, що надто тисне на систему охорони здоров’я".

ABC news

Портал ABC news розповідає деталі системи купівлі-продажу підроблених сертифікатів чи тестів: "Потенційний клієнт надсилає свої паспортні дані, адресу та номер телефону через месенджер Telegram, і наступного дня йому на пошту приходить документ, що нібито засвідчує щеплення вакциною Pfizer".

За анонімними свідченнями кількох людей, які придбали підробку, ціни на сертифікати можуть коливатися від 20 до 200 доларів, а деякі – навіть до 380 доларів.

ABC news зазначає, що точна кількість людей, які вже купити псевдосертифікати поки не відома, проте Telegram-канали, які продають фейки, вже мають тисячі підписників.

На сайті пишуть, що попит на підроблені сертифікати про вакцину існує, попри те, що в Україні можна легко отримати безкоштовну вакцину від COVID-19.

ABC News поспілкувались зі Світланою – однією з тих, хто купив підробку. Не називаючи свого прізвища, жінка розповідає, що у вересні придбала фальшивий сертифікат, який підтверджує, що вона була щеплена вакциною Pfizer/BionTech.

"Я не довіряю ні вакцинам, ні уряду", — так жінка пояснила своє рішення ABC News.

Нагадаємо, медики пояснили, чому COVID-19 спалахнув в Україні втретє з новою силою. Однією з голловних причин лікарі назвали надзвичайно швидше поширення нового штаму, який зараз лютує країною. За їх словами, Україна не була до цього готовою.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

