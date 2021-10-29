В Україні проблема не в ліжках, а в тому, що медики не вміють лікувати - Комаровський про COVID-19

В Україні проблема не в ліжках, а в тому, що медики не вміють лікувати - Комаровський про COVID-19

Лікар вважає, що коронавірус ставить під загрозу національну безпеку України.

Відомий український педіатр Євген Комаровський розповів, що в Україні медики не підготовані до спалаху коронавірусу та часто не знають, як цю недугу лікувати.

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Про це він сказав у інтерв'ю "Українській правді".

Медик наголосив, що до короновірусу потрібно було ставитись, як до війни.

"Ми мали будувати заводи з виробництва кисню, кисневих концентраторів. Як під час війни біля кожного будинку має бути бомбосховище, у кожній клініці зараз має бути можливість ізолювати блок під інфекційні ліжка з киснем. Одне з відділень кожної лікарні має бути перепрофільовано та стояти з ліжками, з киснем, чекати. І кожен лікар, починаючи від квітня минулого року, мав проходити підготовку – що таке протоколи коронавірусу, як працювати з кисневим концентратором, які бувають режими кисневої підтримки, як слід провести вихідне обстеження, які показники впливають на вибір протоколу тощо", - вважає український педіатр.

Євген Комаровський наголосив, що українські медики часто неправильно лікують COVID-19.

"У нас і зараз головна проблема не тільки в тому, що немає ліжок. А в тому, що персонал не вміє це лікувати. У мене пошта не менша, ніж у президента, м'яко кажучи. Сьогодні мені пишуть люди: "У мене коронавірус, почуваюся непогано, але прийшов лікар і призначив антибіотик двічі на день. Можна мені ходити з коронавірусом на уколи в поліклініку чи краще не ходити?" Як таке могло статися у 21-му столітті?! Адже від самого початку було очевидним, що це найгостріша проблема, яка ставить під загрозу національну безпеку", - пояснив медик.

Нагадаємо, Комаровський розповів, що задишка після перенесеної коронавірусної хвороби не вважається нормою.

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