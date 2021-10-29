Савик Шустер заразился коронавирусом после четырех прививок

Украинский телеведущий находится на самоизоляции в Италии.

Телеведущий Савик Шустер сдал тест на COVID-19 перед вылетом в Киев из Италии и получил положительный результат.

Об этом он сообщил в пятницу, 29 октября, в эфире программы "Свобода слова", которую был вынужден проводить не в студии, а дистанционно – с помощью видеосвязи.

"Сегодня программа очень необычная. Во-первых, я не в студии, я в Италии. Так получилось, что перед отлетом в Киев я сдал тест и он оказался положительным. Поэтому я на изоляции", — сказал Шустер в начале программы.

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Он уточнил, что "застрял" в маленьком городке в Южной Тоскане.

По его словам, самочувствие у него "очень хорошее". Впрочем, это и не удивительно, ведь Савик Шустер заметил, что сделал уже четыре прививки от COVID-19.

Напомним, ранее эксминистр внутренних дел Украины Арсен Аваков также получил положительный тест на коронавирус и находится на самоизоляции.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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