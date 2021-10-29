В Україні зафіксували рекордну кількість викликів швидких: українці називають "фейкові" симптоми COVID-19

За добу українці 55 тисяч разів викликали швидку допомогу.

В останні дні в Україні зафіксували нову рекордну кількість викликів швидкої медичної допомоги. У МОЗ закликали українців вказувати медикам точні симптоми захворювання.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Медики наголосили, що не варто зловживати викликом швидкої допомоги та додали, що все частіше українці називають "фейкові" симптоми коронавірусу.

"Останні дні кількість звернень до “швидкої” сягнула історичних максимумів та вже перетнула позначку у 55 тисяч викликів за добу. За інформацією з диспетчерських, випадки, коли громадяни називають “потрібні” симптоми для виїзду бригади медиків, почастішали. Зокрема, українці говорять про дихальну недостатність, низьку сатурацію, болі у серці. Після того, як бригада приїжджає на виклик, з’ясовується, що таких симптомів немає", - повідомили у МОЗ.

Також українці можуть приховувати симптоми COVID-19. Тоді на такі виклики приїжджають бригади без захисних костюмів. Ризик інфікуватись для медиків зростає.

"Важливо, що у першу чергу хворий має зв'язатись зі своїм сімейним лікарем. Саме він повинен надати консультацію та визначити, чи достатньо пацієнту амбулаторного лікування", - додали у Міністерстві.

У МОЗ нагадали, що законодавством передбачена відповідальність за хибний виклик бригади екстреної медичної допомоги. Йдеться про штраф від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 850-3400 гривень.

"МОЗ закликає кожного українця подумати перед тим, як без причин викликати швидку, адже, коли медики їдуть до пацієнта із несправжніми симптомами – допомоги може не дочекатись той, хто дійсно цього потребує", - наголосили медики.

Нагадаємо, раніше 10 жовтня в Україні було зафіксовано рекордну кількість викликів "швидкої допомоги" та госпіталізації хворих. Кількість звернень за номером "103"сягнула рекордних показників – понад 44 тисячі викликів за добу

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