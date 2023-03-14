В ВОЗ спрогнозировали, когда закончится COVID-пандемия

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что смогут объявить об окончании пандемии коронавируса COVID-19 уже к концу 2023 года.

Об этом заявил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебреис.

Гебреис отметил, что 12 марта 2020-го организация впервые заявила, что глобальную вспышку COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию.

"Это был знаменательный момент, который привлек внимание мировых СМИ. Однако, с точки зрения ВОЗ, гораздо более важный момент наступил за шесть недель до этого, 30 января 2020 года, когда я объявил чрезвычайное положение в сфере здравоохранения международного значения", — заметил гендиректор.

По словам Гебреис, на тот момент было зарегистрировано менее ста случаев COVID-19 за пределами Китая, а также не было сообщений о смерти за пределами страны. Вт Китая. Впрочем, уже через три года зарегистрировали около 7 миллионов смертей. Хотя настоящее количество больше.

Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что в настоящее время мир находится в гораздо лучшем положении, чем когда-либо во время пандемии. Улучшение существенно, заверил он.

"Я уверен, что в какой-то момент в этом году мы сможем сказать, что COVID-19 завершился как чрезвычайная ситуация в области здравоохранения, имеющая международное значение и как пандемия", — сказал Гебреис.

Напомним, ВОЗ остановила вторую фазу расследования о происхождении коронавируса. Причина такого решения – проблемы со сбором данных в Китае. Для сбора необходимых данных о происхождении COVID-19 прошло уже много времени. Но в то же время у ученых достаточно информации, чтобы предотвратить возможные вспышки вируса в будущем.

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