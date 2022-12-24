В Китае за один день коронавирусом заразились 37 миллионов человек — Bloomberg

Резкий всплеск новых случаев может быть связан с тем, что власти Китая ослабили ограничения.

С начала декабря в Китае коронавирусом заразились около 248 миллионов человек, или 18% населения страны.

Об этом шла речь на закрытом заседании Национальной комиссии здравоохранения, пишет издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По подсчетам комиссии, только за 20 декабря в стране заразились около 37 миллионов человек.

В то же время, независимые аналитики на днях заявили, что суточная смертность, по их данным, составляет пять тысяч человек. Официально власти Китая подтвердили лишь три тысячи новых случаев с начала декабря.

Напомним, несмотря на действовавшие до 23 ноября ограничения, в Китае было зарегистрировано 31 444 новых случаев заражения коронавирусом. Это больше, чем во время предыдущего пика в апреле этого года. Тогда китайским властям пришлось полностью закрыть на карантин Шанхай, и два месяца 25-миллионный город фактически находился в полной изоляции.

7 ноября власти ослабили коронавирусные ограничения после массовых протестов. В частности, отменено массовое тестирование на COVID-19, а людям с легкими симптомами разрешили проходить карантин у себя дома или в специальных учреждениях по своему усмотрению.

Массовые протесты вспыхнули против жестких ограничений, связанных с COVID-19. Демонстрации начались после того, как во время вспыхнувшего в многоэтажке пожара погибли 10 человек — они фактически не могли свободно передвигаться из-за коронавирусных мер.

Бунт против коронавирусных ограничений – протесты в Китае обретают исторические масштабы

Читайте также: