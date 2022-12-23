США хотят, чтобы Китай взял под контроль вспышку COVID-19

В Америке рассчитывают на то, что Китаю удастся справиться с нынешней масштабной волной коронавируса.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, - пишет Bloomberg.
"Мы хотим, чтобы Китай взял под контроль вспышку заболевания", - сказал он.
Белый дом готов передать КНР партию вакцин, но такого запроса со стороны властей Китая пока не поступало.
Рост заболеваемости коронавирусом в Китае отражается на глобальной экономике. Также США беспокоит возможность возникновения новых штаммов вируса.
Напомним, что с 2020 года власти Китая придерживались политики "нулевой терпимости" к COVID-19: это означало, что с целью ограничения распространения вируса применялись такие меры, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными людьми.
За все время пандемии в КНР диагностировали примерно 389,3 тыс. случаев коронавируса и 5,2 тыс. летальных исходов от последствий заражения.
Коронавирус в Китае
Напомним, что ранее в Китае ужесточились коронавирусные ограничения: в 31 провинции вспышки COVID-19. Власти объясняют необходимость строгих мер тем, что нужно защитить свое население, значительную часть которого составляют пожилые люди.
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