В китайской провинции Чжэцзян ежедневно регистрируют 1 млн больных COVID-19, ожидается, что количество удвоится

Несмотря на такие показатели, Китай не сообщал о случаях смерти с 23 декабря.

В крупной промышленной провинции Чжэцзян, близи Шанхая, ежедневно регистрируют примерно миллион новых случаев заражения COVID-19 и ожидается, что в ближайшие дни это количество удвоится.

Об этом пишет Reuters.

Однако, несмотря на рекордный всплеск случаев заболеваний коронавирусом по всей стране, Китай не сообщил ни об одном смертельном случае от COVID в течение последних пяти дней, сообщил Китайский центр контроля и профилактики заболеваний.

"По оценкам, пик болезни в Чжэцзяне наступит раньше, период высокого уровня заболеваемости наступит примерно в день Лунного Нового года, во время чего ежедневное количество заболеваний составит 2 миллиона", — говорится в заявлении местных властей.

Отмечается, что общенациональные данные по заболеваемости в Китае стали неполными, поскольку Национальная комиссия по здравоохранению перестала сообщать о случаях бессимптомного протекания болезни. В настоящее время правительство сообщает исключительно о смертях, вызванных пневмонией и легочной недостаточностью.

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Провинция Чжэцзян, население которой составляет 65,4 млн человек, заявила, что среди 13 583 случаев, когда больные попадали в больницу, у одного пациента были тяжелые симптомы, вызванные COVID, а еще 242 случая тяжелого и критического состояния были вызваны сопутствующими болезнями.

Всемирная организация здравоохранения не получала от Китая данных о новых госпитализациях через COVID-19 после того, как Пекин смягчил свои ограничения. Организация говорит, что пробел в данных может возникнуть из-за того, что власти пытаются подсчитать случаи в наиболее густонаселенной стране мира.

"Власти сейчас почти не прилагают усилий, чтобы замедлить распространение инфекций, и поскольку внутренняя миграция начнется в канун Нового года по лунному календарю, все части страны, которые пока не охвачены большой волной COVID, скоро будут", — говорится в исследовательской записке Capital Economics.

По данным государственных СМИ, система здравоохранения страны испытывает огромное напряжение: персонал вынужден работать во время болезни, а также вышедших на пенсию медицинских работников в сельских общинах вновь нанимают, чтобы помогать в борьбе с распространением коронавируса.

За последнюю неделю количество посетителей в клиниках провинции Чжэцзян достигло 408 400 посетителей в день, что в 14 раз превышает нормальный уровень, сообщил на пресс-конференции представитель Чжэцзяна.

Коронавирусные ограничения в Китае

В Китае решили усилить карантинные меры из-за роста случаев COVID-19. О вспышках заболеваемости сообщают власти 31 провинции. В городе Гуанчжоу вступил в силу частичный локдаун, под него попадают около шести миллионов человек.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Америке рассчитывают, что Китаю удастся справиться с нынешней масштабной волной коронавируса. Рост заболеваемости коронавирусом в Китае отражается на глобальной экономике. Также в США беспокоится возможность возникновения новых штаммов вируса.

Всего в начале декабря в Китае коронавирусом заразились почти 248 миллионов человек, или 18% населения страны.

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