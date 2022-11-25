В Китае ужесточились коронавирусные ограничения: в 31 провинции вспышки COVID-19

В Китае решили посилить карантинные меры из-за роста случаев COVID-19. О вспышках заболеваемости сообщают власти 31 провинции.

Об этом сообщает BBC.

Количество заражений в Китае побило все рекорды в среду, 23 ноября, 31 444 новых случаев заражения. Именно поэтому в больших городах возобновляются частичные локдауны и проводят массовое тестирование. Среди них и столичный Пекин, где проживает более 22 млн человек, а также Гуанчжоу – из 18,5 млн жителей.

В частности, в большом районе Пекина Чаоян закрылось большинство компаний, работа которых не жизненно необходима. В столице временно не будут работать заведения индустрии услуг и развлечений. Местные власти также настоятельно рекомендовали по возможности работать из дома.

В городе Гуанчжоу с пятницы вступает в силу частичный локдаун, под который попадают примерно шесть миллионов человек.

Власти КНР объясняют необходимость строгих коронавирусных мер тем, что нужно защитить свое население, значительную часть которого составляют пожилые люди. Кстати, уровень вакцинации в Китае значительно ниже, чем в других развитых странах. Только половина людей старше 80 лет получили хотя бы первую дозу вакцины.

Напомним, в Западной Европе наблюдается рост количества новых заражений "наводником". В Польше зафиксировали новую разновидность COVID-штамма "Омикрон" под названием "Цербер".