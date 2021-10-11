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Минздрав назвал симптомы легкой формы COVID-19: перечень

Минздрав назвал симптомы легкой формы COVID-19: перечень

Associated Press

Медики напоминают, что вирус постоянно мутирует.

Минздрав опубликовал список симптомов легкого течения COVID-19 у человека.

Об этом сообщает пресс-служба министерства в Facebook.

По словам медиков, пациенты могут по-разному переносить коронавирусную болезнь и это зависит от ряда факторов, которые невозможно заранее предсказать.

Для легкой формы COVID-19 характерны следующие симптомы:

  • лихорадка до 38 градусов;
  • насморк или заложенность носа;
  • головная боль;
  • боль в горле;
  • боль в мышцах;
  • кашель без признаков дыхательной недостаточности таких как, затрудненное дыхание, увеличение частоты дыхательных движений, кровохарканье;
  • желудочно-кишечные проявления (тошнота, рвота, диарея) без признаков обезвоживания;
  • отсутствие изменений психического состояния (нарушение сознания, вялость)
  • искажение обоняния (дизосмия), вкуса (дизгевзия) или потеря обоняния (аносмия), вкуса (авгезия).

Однако, как предупреждают в Минздраве, этот список симптомов легкой формы COVID-19 не является исчерпывающим, поскольку коронавирус постоянно мутирует. В связи с этим медики рекомендуют украинцам делать тест на коронавирусную болезнь при любом проявлении симптомов ОРВИ.

"Важно, что симптоматика легкого течения заболевания не означает, что состояние пациента не будет ухудшаться", — добавили в Минздраве.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что нынешняя волна заражений коронавирусом в Украине началась раньше, чем прогнозировали в Минздраве, и по своей интенсивности она уже приближается к показателям осени 2020 года. Сейчас в стране ежедневный прирост больных достигает 16-17 тысяч случаев COVID-19.

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