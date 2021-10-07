ВОЗ впервые описали симптомы постковидного синдрома

Около 20% людей, переболевших COVID-19, чувствуют недомогание.

Специальная рабочая группа медиков и экспертов Всемирной организации здравоохранения и привлеченных научных учреждений представила определения и официальное описание так называемого "постковидного синдрома" (long covid).

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте ВОЗ.

Эксперты пришли к выводу, что постковидное состояние встречается у около 20% пациентов, перенесших инфекцию SARSCoV-2. Его симптомы обычно ощущаются до трех месяцев с начала заболевания COVID-19 и не могут быть объяснены другими диагнозами.

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"Общие признаки такого состояния заключаются в повышенной утомляемости, недостатке дыхания, когнитивном расстройстве и других симптомах, которые также влияют на повседневное функционирование. Симптомы могут быть впервые обнаружены после первичного восстановления непосредственно после болезни COVID-19 или появиться с началом заболевания. Симптомы могут меняться — ослабляться или обостряться — время от времени ", — говорится в описании.

Определение постковидного синдрома поможет лучше его диагностировать, отделяя от других болезней и недомоганий, и скорее начать лечение. Изучение этого синдрома продлится по мере поступления новых данных и расширение полевых исследований.

Напомним, люди, переболевшие коронавирус, могут заразиться повторно, но крайне редко. Преимущественно коронавирус повторно поражает тех, кто имеет дефекты иммунитета, которые не позволяют сформировать полноценный длительную защиту.

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