Коронавирус в Украине сегодня, 15 октября: за сутки более 200 человек умерли

Коронавирус в Украине сегодня, 15 октября: за сутки более 200 человек умерли

С COVID-19 были госпитализированы в больницы 4 947 человек.

В Украине по состоянию на 15 октября зафиксировано 13 624 новых подтвержденных случаев COVID-19. Умерло 202 пациентов, выздоровели — 4591 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 4947 человек, а провакцинировано от COVID-19 — 34 897 человек. Одну дозу получили 19 703 человека, полностью иммунизированы — 15194 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 610 899 человек;

выздоровели — 2 316 582;

умерло — 60 137;

проведения ПЦР-тестов — 13 482 871.

С начала прививочной кампании в Украине привито 7 794 189 человек. Из них получили одну дозу — 7 794 187 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 6 364 933 человека (двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 159 120 прививок.

97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре — невакцинированные.

Напомним

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