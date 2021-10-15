Херсонская область перешла в "красную" зону карантина: какие ограничения действуют

В регионе фиксируют превышение показателей по количеству госпитализаций пациентов в ковид-госпитали.
Херсонская область из-за вспышки коронавируса перешла в "красную" зону карантина. Там количество больных в последнее время увеличилась в три раза.
Об этом пишет "Радио Свобода".
Так, Херсонская область первая в Украине со времен весеннего карантина перешла в "красную" зону. Ограничения вступили в силу с 00 часов 15 октября. Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Теперь в Херсонской области запрещена:
- Работа заведений общественного питания.
- Работа ТРЦ и развлекательных центров.
- Работа учреждений образования.
- Работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-залов.
- Работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников.
- Проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных и матчей командных игровых видов спорта без зрителей.
Напомним, что в Херсоне перед введением "красной" зоны люди массово стоят в очередях на вакцинацию.