Херсонская область перешла в "красную" зону карантина: какие ограничения действуют

В регионе фиксируют превышение показателей по количеству госпитализаций пациентов в ковид-госпитали.

Херсонская область из-за вспышки коронавируса перешла в "красную" зону карантина. Там количество больных в последнее время увеличилась в три раза.

Об этом пишет "Радио Свобода".

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Так, Херсонская область первая в Украине со времен весеннего карантина перешла в "красную" зону. Ограничения вступили в силу с 00 часов 15 октября. Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Теперь в Херсонской области запрещена:

Работа заведений общественного питания.

Работа ТРЦ и развлекательных центров.

Работа учреждений образования.

Работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-залов.

Работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников.

Проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных и матчей командных игровых видов спорта без зрителей.

Напомним, что в Херсоне перед введением "красной" зоны люди массово стоят в очередях на вакцинацию.

Новости Украины: в Херсонской области люди массово пошли делать прививку от коронавируса

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