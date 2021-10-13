Кровавая драма: в Одесской области арендодатель нашел в выгребной яме тело квартиранта

Мужчина, который убил гостя, пытался сбежать в Винницкую область, откуда сам родом.

В Одесской области владелец дома, который сдавал его в аренду, нашел в дворовом туалете тело одного из квартирантов. Мужчина погиб от многочисленных ножевых ранений. Подозрение упало на другого арендатора жилья, потому что тот сразу отправился в бегство.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Соседи утверждают: в этой кровавой драме есть впутана женщина. Трагедия произошла в арендованном доме на улице Мира. Сюда утром его владелец приехал навестить квартиранта, но дома его не застал. Зато внутри на стенах заметил следы крови. Когда вышел на огород, в выгребной яме увидел тело.

Напуганный мужчина вызвал полицию. Копы на месте выяснили, погибший - ето житель Донецкой области. Его временно приютил в этом доме 37-летний наниматель жилья из Винницкой области. Предварительно, именно он убил гостя.

Заместитель Раздельнянского райотдела полиции Виталий Симицар рассказал, злоумышленник несколько раз ударил потерпевшего ножом, а когда тот умер, попытался скрыть следы преступления и бросил тело убитого в выгребную яму.

О том, что ночью в этом доме разыгралась драма, крестьяне узнали от копов. Ближайшие соседи рассказали: в арендованном доме, кроме двух мужчин, жила еще и молодая женщина. Накануне вечером все они сели за праздничный стол.

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"Вечером они видно там выпивали, ну, слышно было, потому что к нам от них форточка всегда открыта.Но вроде ничего такого не было, криков не слышали. А потом уже вот это случилось. Говорят, что якобы приревновал", — говорит соседка Виктория Максимова.

Как выпивали, сразу начинали скандалить, рассказывает Виктория, которой мужчины буквально в эти выходные помогали убрать на огороде.

Чтобы разыскать и задержать подозреваемого, копам понадобилось несколько часов. Как оказалось, мужчина пытался убежать в Винницкую область, откуда сам родом. За совершенное преступление ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Новости Украины: в Одесской области арендодатель нашел в дворовом туалете тело квартиранта

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