МОЗ назвав симптоми легкої форми COVID-19: перелік 

Медики нагадують, що вірус постійно мутує.

МОЗ опублікував список симптомів легкого перебігу COVID-19 у людини.

Про це повідомляє пресслужба міністерства у Facebook.

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За словами медиків, пацієнти можуть по різному переносити коронавірусу хворобу і це залежить від ряду факторів, які неможливо заздалегідь передбачити.

Для легкої форми COVID-19 характерні такі симптоми:

лихоманка до 38 градусів;

нежить або закладеність носа;

головний біль;

біль у горлі;

біль у м'язах;

кашель без таких ознак дихальної недостатності як, утруднене дихання, збільшення частоти дихальних рухів, кровохаркання;

шлунково-кишкові прояви (нудота, блювота, діарея) без ознак зневоднення;

відсутність змін психічного стану (порушення свідомості, млявість);

спотворення нюху (дізосмія), смаку (дізгевзія) або втрата нюху (аносмія), смаку (авгезія).

Однак, як попереджають у МОЗ, цей список симптомів легкої форми COVID-19 не є вичерпним, оскільки коронавірус постійно мутує. У зв'язку з цим медики рекомендують українцям робити тест на коронавірусну хворобу при будь-якому прояві симптомів ГРВІ.

"Важливо, що симптоматика легкого перебігу захворювання не означає, що стан пацієнта не буде погіршуватися", — додали в МОЗ.

Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що нинішня хвиля заражень на коронавірус в Україні почалась раніше, аніж прогнозували в МОЗ, і за своєю інтенсивністю вона вже наближається до показників осені 2020 року. Нині в державі щоденний приріст хворих сягає 16-17 тисяч випадків COVID-19.

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