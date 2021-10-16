Ляшко назвал условие, при котором учителя имеют право не вакцинироваться от COVID-19

Педагогам можно получить справку у семейного врача.

Учителя могут не вакцинироваться от COVID-19 в случае, если есть обоснованные медицинские противопоказания, зафиксированные в медицинской справке.

Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Радио Свобода".

"Когда мы говорим об учителях, мы говорим, что они будут или отстранены от работы, или должны вакцинироваться. В приказе, который прописан, стоит звездочка и говорится об обязательной вакцинации, кроме обоснованных медицинских противопоказаний, когда нельзя по состоянию здоровья", — заявил Ляшко.

Он пояснил, что такую справку должен выдать семейный врач, она предусмотрена в электронной системе здравоохранения.

Ранее в эфире ТСН.19: 30 Ляшко заявил, что медиков пока не вносят в перечень профессий, вакцинация против COVID-19 для которых является обязательным.

"Медицинских работников пока привито, по крайней мере, одной дозой уже около 90%. Сейчас мы смотрим, чтобы внесения медиков в перечень обязательной вакцинации не уменьшило доступ к медицинским услугам. Если мы отстраним, например, двух-трех реаниматологов от работы, это будут гораздо худшие последствия, чем продолжение их работы", — сказал министр.

Напомним, в Украине вводят обязательную вакцинацию для работников учебных заведений, работников министерств, органов власти и местных государственных администраций. Есть специальные органы, которые проверяют, действительно ли работодатель отстранил невакцинированного работника. Если этого не произошло, он может нести за это ответственность.

Ранее стало известно, что Нацкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций предлагает Министерству образования и науки разослать заказное письмо для того, чтобы перенести начало каникул с 25 октября на 18 октября.

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