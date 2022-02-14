Литва передала Украине более 200 тыс. доз вакцины Johnson&Johnson

Вакцина будет направлена, в частности, гражданам, проживающим в Луганской и Донецкой областях.

В понедельник, 14 февраля, правительство Литвы передало Украине 225 600 доз вакцины против коронавируса производства компании Johnson&Johnson.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Литвы.

Как отмечается, препарат был предоставлен по просьбе правительства Украины через глобальный механизм COVAX.

"Литва готова и дальше протягивать руку помощи странам, испытывающим нехватку вакцин. Сегодня эта помощь крайне необходима Украине, которая столкнулась с военной эскалацией", — отмечают в правительстве страны.

При этом в Литве подчеркивают, что партия вакцин будет направлена, в частности, гражданам, проживающим в Луганской и Донецкой областях.

Напомним, ранее в Украину прибыла крупная партия лекарства от коронавируса. В Минздраве сообщили о поставке первых 60 тысяч курсов препарата "Молнупиравир" для лечения COVID-19. Он предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни.

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