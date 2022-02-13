В Украине расширили "желтую" зону карантина: какие области к ней отнесли

В Украине расширили "желтую" зону карантина: какие области к ней отнесли

По состоянию на 12 февраля в "желтой" зоне карантина находилась одна область – Полтавская.

Министерство здравоохранения расширило "желтую" зону карантина. По состоянию на 13 февраля "желтыми" две области: Полтавская и Харьковская. Согласно статистике 12 февраля, показателям "желтого" уровня соответствовала только Полтавская область.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

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Согласно обновленной информации, в красной зоне карантина находятся Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская и Хмельницкая области. Остальные регионы, а также и Киев — "оранжевый". В целом уровень заболеваемости коронавирусом в Украине составляет 1 269 при норме менее 75 на 100 тыс. населения.

Минздрав обновил карантинные зоны/Минздрав

Напомним, 10 февраля глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в Украине наблюдается пик заболеваемости COVID-19. Из-за ухудшения эпидситуации от 24 января "красный" уровень опасности установлен в Ивано-Франковской области, а с 27 января — в Ровенской области. Еще в трех областях – Закарпатской, Хмельницкой и Луганской – "красный" уровень начал действовать с 11 февраля.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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