В Одессе вышли из строя кислородные станции в больницах: проблему никак не могут решить

Компания-подрядчик обещает исправить ситуацию до конца февраля.
Проблема с обеспечением кислородом медицинских учреждений города Одессы еще не решена. Компания, поставляющая кислородные станции в несколько одесских больниц, обещает до конца месяца решить вопрос.
О том, когда это произойдет, ссылаясь на информацию, полученную во время проведения аппаратного совещания Одесского городского совета, пишет "Украинская Служба Информации".
Как стало известно, представители больниц предварительно направили компании-поставщику письмо, в котором потребовали наладить функционирование станций, производящих кислород, в нескольких городских больницах — №1 и №10.
В компании-подрядчике ответили, что подобная ситуация точно будет исправлена, но не раньше до конца текущего месяца, добавив ответное гарантийное письмо, с уточнением: если данные станции так и не заработают, то компания их заменит новыми.
Сейчас в горбольнице №1 полноценно работает только малая кислородная станция, а основная просто вышла из строя. При этом в горбольнице №10 основная станция тоже запущена в половину мощности.
По состоянию на 14 февраля 2022 года в больницах Одессы находятся 520 человек с COVID-19. Из них 368 больных – в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.
В инфекционной больнице – 210 пациентов с коронавирусом. Из них шесть человек на ИВЛ. В больнице №5 находятся 72 человека, больнице №1 – 50 больных, больнице №10 – 69 пациентов, больнице №8 – 37 человек.
Дети, больные COVID-19, попадают в детскую городскую больницу №3. В настоящее время там 70 несовершеннолетних.
Ранее стало известно, что в Украине наблюдается тенденция к нормализации ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Первые признаки стабилизации начались на неделю раньше, чем это прогнозировали в Минздраве.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
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