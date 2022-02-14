В Минздраве назвали области-лидеры и аутсайдеры по вакцинации от COVID-19

В 10 регионах Украины против коронавируса вакцинированы более половины населения.
Самая худшая ситуация по вакцинации против коронавируса наблюдается в западных областях Украины.
Об этом во время брифинга в понедельник, 14 февраля, сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.
"Пятеркой антилидеров по вакцинации населения, к сожалению, остаются регионы запада Украины. Это Закарпатская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Волынская и Ровенская области с уровнем вакцинации по крайней мере 1 дозой в 36-44% взрослого населения", — сказал Ляшко.
В то же время Ляшко назвал области-лидеры по прививке против COVID – это Луганская, Харьковская и Полтавская.
Также министр здравоохранения отметил, что в настоящее время 24 из 25 регионов Украины уже вакцинировали по крайней мере 1 дозой более 40% взрослого населения, 10 регионов Украины – более 50%.
Напомним, в Украине наблюдается тенденция к нормализации ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Впервые за последние четыре недели количество выявленных случаев и госпитализированных прекратило рост и демонстрирует спад.
Следует отметить, в Украине по состоянию на 14 февраля увеличилось "желтых" зон. К "желтому" уровню эпиднебезопасности вернулся Киев, который накануне был "оранжевым". В "красной" зоне карантина находятся Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская и Хмельницкая области. Остальные регионы, "оранжевый".
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
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