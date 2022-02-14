Число случаев COVID-19 в мире превысило 412 миллионов, почти 6 миллионов человек скончались

Число случаев COVID-19 в мире превысило 412 миллионов, почти 6 миллионов человек скончались

Украина занимает 18 место по общему количеству случаев COVID-19 с начала пандемии в мировой статистике.

В мире по состоянию на утро 14 февраля количество больных COVID-19 составляет 412 268 326. В целом коронавирус зафиксировали в 225 странах и территориях.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer.

В то же время 332 921 844 человека выздоровели, 5 834 558 больных скончались.

Также читайте Франция и ВОЗ приняли соглашение на 50 миллионов евро для борьбы с коронавирусом: детали

Больше всего случаев COVID-19 с начала пандемии зарегистрировано в США (79325576), Индии (42665534) и Бразилии (27483031).

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним:

В Украине наблюдается тенденция к нормализации ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Первые признаки стабилизации начались на неделю раньше, чем это прогнозировали в Минздраве.

Также Министерство здравоохранения обновило карантинные зоны. По состоянию на 14 февраля к "желтому" уровню эпиднебезопасности вернулся Киев, который накануне был "оранжевым".

Коронавирус в Украине: Минздрав позволил выдавать больничные дистанционно – как получить

Читайте также: