В Минздраве рассказали, с какой болезнью можно спутать проявления COVID-19

Некоторые симптомы коронавирусной инфекции напоминают обычную сезонную аллергию.
В Министерстве здравоохранения объяснили, как отличить коронавирусную болезнь от сезонной аллергии, имеющей подобные проявления.
Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний США.
Как отметили в ведомстве, сезонная аллергия может вызвать кашель, насморк и усталость. Эти симптомы похожи на проявления COVID-19.
Однако, на заражение коронавирусом указывает повышение температуры, боль в теле, потеря или искажение вкуса или запаха, а вот зуд глаз и слезотечение скорее присущи сезонной аллергии.
В Минздраве отметили, что лучшим способом определить COVID-19 является соответствующее тестирование. А защититься от тяжелого протекания болезни помогает только вакцинация.
Напомним, в Украине по состоянию на утро 14 февраля было зафиксировано 16 993 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 142 человека, 9 338 пациентов поправилось.
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