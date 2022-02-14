В Минздраве рассказали, с какой болезнью можно спутать проявления COVID-19

В Минздраве рассказали, с какой болезнью можно спутать проявления COVID-19

Некоторые симптомы коронавирусной инфекции напоминают обычную сезонную аллергию.

В Министерстве здравоохранения объяснили, как отличить коронавирусную болезнь от сезонной аллергии, имеющей подобные проявления.

Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний США.

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Как отметили в ведомстве, сезонная аллергия может вызвать кашель, насморк и усталость. Эти симптомы похожи на проявления COVID-19.

Однако, на заражение коронавирусом указывает повышение температуры, боль в теле, потеря или искажение вкуса или запаха, а вот зуд глаз и слезотечение скорее присущи сезонной аллергии.

Министерство здравоохранения Украины

В Минздраве отметили, что лучшим способом определить COVID-19 является соответствующее тестирование. А защититься от тяжелого протекания болезни помогает только вакцинация.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 14 февраля было зафиксировано 16 993 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 142 человека, 9 338 пациентов поправилось.

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