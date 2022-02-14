Литва передала Україні понад 200 тис. доз вакцини Johnson&Johnson

Вакцина, буде направлена, зокрема, громадянам, які проживають в Луганській і Донецькій областях.

У понеділок, 14 лютого, уряд Литви передав Україні 225 600 доз вакцини проти коронавірусу виробництва компанії Johnson&Johnson.

Про це повідомила прес-служба уряду Литви.

Як зазначається, препарат був наданий на прохання уряду України через глобальний механізм COVAX.

"Литва готова і далі простягати руку допомоги країнам, які відчувають нестачу вакцин. Сьогодні ця допомога вкрай необхідна Україні, яка зіткнулася з військовою ескалацією", — наголошують в уряді країни.

При цьому в Литві підкреслюють, що партія вакцин буде направлена, зокрема, громадянам, які проживають в Луганській і Донецькій областях.

Нагадаємо, раніше до України прибула велика партія ліків від коронавірусу. У МОЗ повідомили про поставку перших 60 тисяч курсів препарату "Молнупіравір" для лікування COVID-19. Він запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби.

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