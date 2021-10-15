Коронавірус в Україні сьогодні, 15 жовтня: за добу понад 200 осіб померли

Коронавірус в Україні сьогодні, 15 жовтня: за добу понад 200 осіб померли

З COVID-19 було госпіталізовано до лікарень 4 947 людей.

В Україні станом на 15 жовтня зафіксовано 13 624 нових підтверджених випадків COVID-19. Померло 202 пацієнти, одужала — 4 591 людина.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 4 947 осіб, а провакциновано від COVID-19 — 34 897 людей. Одну дозу отримали 19 703 людини, повністю імунізовані — 15 194 людини.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 610 899 осіб;

одужало – 2 316 582 особи;

померло – 60 137;

проведено ПЛР-тестувань – 13 482 871.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 7 794 189 людей. З них отримали одну дозу – 7 794 187 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 364 933 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14 159 120 щеплень.

97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні — невакциновані.

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