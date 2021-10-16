Ляшко назвав умову, за якої вчителі мають право не вакцинуватися від COVID-19

Ляшко назвав умову, за якої вчителі мають право не вакцинуватися від COVID-19

Педагогам можна отримати довідку у сімейного лікаря.

Учителі можуть не вакцинуватися від COVID-19 у разі, якщо є обґрунтовані медичні протипокази, зафіксовані у медичній довідці.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю "Радіо Свобода".

“Коли ми говоримо про вчителів, ми говоримо, що вони будуть або відсторонені від роботи, або повинні вакцинуватися. В наказі, який прописано, стоїть зірочка і говориться про обов’язковість вакцинації, окрім обґрунтованих медичних протипоказів, коли не можна за станом здоров’я”, - заявив Ляшко.

Він пояснив, що таку довідка має видати сімейний лікар, вона передбачена в електронній системі охорони здоров’я.

Раніше в ефірі ТСН.19:30 Ляшко заявив, що медиків поки не вносять до переліку професій, вакцинація від COVID-19 для яких є обов’язковою.

"Медичних працівників наразі щеплено принаймні однією дозою вже близько 90%. Зараз ми дивимося, щоб внесення медиків до переліку обов’язкової вакцинації не зменшило доступ до медичних послуг. Бо якщо ми відсторонимо, наприклад, двох-трьох реаніматологів від роботи, це будуть набагато гірші наслідки, ніж продовження їхньої роботи", — сказав міністр.

Нагадаємо, в Україні вводять обов'язкову вакцинацію для працівників навчальних закладів, працівників міністерств, органів влади та місцевих державних адміністрацій. Є спеціальні органи, які перевіряють, чи дійсно роботодавець відсторонив невакцинованого працівника. Якщо цього не сталося, він може нести за це відповідальність.

Раніше стало відомо, що Нацкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій пропонує Міністерству освіти і науки розіслати рекомендований лист для того, щоб перенести початок канікул з 25 жовтня на 18 жовтня.

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