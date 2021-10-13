Кривава драма: на Одещині орендодавець знайшов у вигрібній ямі тіло квартиранта

Чоловік, який вбив гостя, намагався втекти на Вінниччину, звідки сам родом.

На Одещині власник будинку, який здавав його в оренду, знайшов у дворовому туалеті тіло одного з квартирантів. Чоловік загинув від численних ножових поранень. Підозра впала на другого винаймача житла, бо той одразу подався навтіки.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Сусіди ж стверджують: у цій кривавій драмі є вплутана жінка. Трагедія сталася в орендованому будинку на вулиці Миру. Сюди зранку його власник приїхав навідати пожильця, але вдома його не застав. Натомість всередині на стінах помітив сліди крові. Коли вийшов на город, у вигрібній ямі побачив тіло.

Наляканий чоловік викликав поліцію. Копи на місці з'ясували, загиблий - це мешканець Донеччини. Його тимчасово прихистив у цьому будинку 37-річний винаймач житла з Вінничини. Попередньо, саме він вбив гостя.

Заступник Роздільнянського райвідділу поліції Віталій Сіміцар розповів, зловмисник кілька разів вдарив потерпілого ножем, а коли той помер, спробував приховати сліди злочину та кинув тіло вбитого у вигрібну яму.

Про те, що вночі в цьому будинку розігралася драма, селяни дізналися від копів. Найближчі сусіди розповіли: в орендованому будинку, окрім двох чоловіків, мешкала ще й молода жінка. Напередодні увечері усі вони сіли за святковий стіл.

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"Увечері вони видно там випивали, ну, чутно було, тому що до нас від них кватирка виходить. Але начебто нічого такого не було, криків не чули. А потім вже ось це сталося. Кажуть, що приревнував начебто", - говорить сусідка Вікторія Максимова.

Як випивали, одразу починали скандалити, розповідає пані Вікторія, якій чоловіки буквально цими вихідними допомагали прибрати на городі.

Аби розшукати та затримати підозрюваного, копам знадобилося кілька годин. Як виявилось, чоловік намагався втекти на Вінниччину, звідки сам родом. За скоєний злочин йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Новини України: в Одеській області орендодавець знайшов у дворовому туалеті тіло квартиранта

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